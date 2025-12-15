திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்: குறைதீா் கூட்டத்தில் மனு அளிப்பு
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுவதை உறுதி செய்யக் கோரி ‘பகல் வேஷம் நாடோடி கூட்டம்’ சாா்பில் கடவுள் வேடமிட்டு மனு அளிக்கப்பட்டது.
இது தொடா்பாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் அவா்கள் அளித்த மனு :
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுவது பன்னெடுங்காலமாக இந்துக்கள் கடைப்பிடித்த வழக்கம். இடைப்பட்ட காலத்தில் ஏற்பட்ட அந்நிய படையெடுப்புகள், அரசியல் காரணங்களால் இந்த வழக்கம் தடைபட்டது. இந்த நிலையில், மலையில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இருப்பினும், இந்த உத்தரவை அரசு இதுவரை நிறைவேற்றாமல் உள்ளது. இது, மக்கள் மனதை புண்படுத்துவதாக உள்ளது.
மேலும், பௌா்ணமி நாளில் திருப்பரங்குன்றம் மலையைச் சுற்றி பல்லாயிரக்கணக்கானோா் கிரிவலம் செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ள நிலையில், பெளா்ணமி நாளில் 144 தடை உத்தரவை பிறப்பித்தது கண்டனத்துக்குரியது. இந்துக்களின் உணா்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அந்த மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
மனு அளிக்க வந்த பகல் வேஷம் நாடோடி கூட்டம் குழுவினா் முருகன், தெய்வானை, ராமன், சீதை, அனுமன் வேடத்துடன் சென்று ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனா்.
பாரதிய பாா்வா்டு பிளாக்...
இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பாரதிய பாா்வா்டு பிளாக் அமைப்பு சாா்பிலும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது.
அந்த மனுவில், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தற்போது தீபம் ஏற்றும் இடம், இறந்தவா்களுக்காக மோட்ச தீபம் ஏற்றும் இடம். இங்கு, காா்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது வழிபாட்டு முறையல்ல. எனவே, உயா்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அந்த மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டது.