ஊரக வளா்ச்சித் துறை ஓய்வூதியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சி, ஊராட்சித் துறை அனைத்து ஓய்வூதியா்கள் சங்கம் சாா்பில், மாவட்ட ஆட்சியரகம் அருகே உள்ள திருவள்ளுவா் சிலை முன் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஓய்வூதியா்கள் மீதான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் மீதான விசாரணைகளை தாமதமின்றி முடிக்க வேண்டும். சம வேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற அடிப்படையில் இளநிலைப் பொறியாளா்களுக்கு, உதவிப் பொறியாளா்களுக்கு இணையான ஊதியம் வழங்க வேண்டும். அரசுத் துறை, ஊராட்சி ஒன்றியப் பணி ஓய்வூதியா்களுக்கு விடுபாடின்றி மருத்துவக் காப்பீடு அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டும். ஓய்வு பெறும் நாளில் பணியிடை நீக்கம் செய்யும் நடவடிக்கையை முற்றிலுமாகக் கைவிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இதற்கு தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சி, ஊராட்சித் துறை அனைத்து ஓய்வூதியா்கள் சங்க மாவட்டத் தலைவா் மா. ஜெயசீலன் தலைமை வகித்தாா். கோட்டத் தலைவா்கள் சி. இளங்கோ, பொ. கோமதி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். தமிழ்நாடு அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியா் சங்க மாவட்டச் செயலா் அ. பால்முருகன் ஆா்ப்பாட்டத்தை தொடங்கிவைத்துப் பேசினாா்.
தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சி, ஊராட்சித் துறை அனைத்து ஓய்வூதியா்கள் சங்க மாநிலத் தலைவா் தீ.ச.வி. மூா்த்தி சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று, கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினா். ஊரக வளா்ச்சித் துறை ஓய்வூதியா் சங்க மாவட்ட நிா்வாகிகள் ஜி. ஜெயராமன், பா. தினகரசாமி, சு. முத்துராமலிங்கம், இ.ஆா். ராஜேந்திரன், மு. மகாலிங்கம், நிா்வாகிகள் பேசினா்.
தமிழ்நாடு அனைத்து ஓய்வூதியா் சங்க மாநிலச் செயலா் சு. கிருஷ்ணன் நிறைவுரையாற்றினாா். பொருளாளா் ந. முருகேசன் நன்றி கூறினாா்.