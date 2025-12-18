தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின் கீழ் இருவா் கைது
மதுரையில் பல்வேறு வழக்குகளில் தொடா்புடைய இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின் கீழ் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
மதுரை அனுப்பானடி பகுதியைச் சோ்ந்த பாக்கிய அந்தோணி மகன் நவீன்ராஜ் (21). கஞ்சா விற்பனை வழக்கில் தொடா்புடைய இவா், தொடா்ந்து போலீஸாரால் கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தாா். இந்த நிலையில், இவா் பொது அமைதிக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் செயல்பட்டு வந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இவரை தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய மாநகரக் காவல் ஆணையா் ஜெ. லோகநாதன் உத்தரவிட்டாா். இதன்படி, அவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
இதேபோல, மதுரை கரிமேடு பகுதியைச் சோ்ந்த சுரேஷ்குமாா் மகன் ஆகாஷ் (19). சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு செய்த வழக்கில் தொடா்புடைய இவரை, போலீஸாா் தொடா்ந்து கண்காணித்து வந்தனா். கடந்த சில தினங்களாக பொது அமைதிக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் செயல்பட்டு வந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, மாநகரக் காவல் ஆணையா் ஜெ. லோகநாதன் உத்தரவின் பேரில், இவரையும் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.