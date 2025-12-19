மாநகராட்சி ஆணையா் அலுவலகத்தை சாலையோர வியாபாரிகள் முற்றுகை
மதுரை சுப்பிரமணியபுரம் தினசரி சந்தைக் கடைகளுக்கு மறு ஏலம் நடத்தப்படுவதைக் கண்டித்து, சாலையோர வியாபாரிகள் மாநகராட்சி ஆணையா் அலுவலகத்தை வெள்ளிக்கிழமை முற்றுகையிட்டுப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மதுரை மாநகராட்சி 77-ஆவது வாா்டு சுப்பிரமணியபுரத்தில் தினசரி சந்தை இயங்கி வந்தது. இந்தச் சந்தையின் கட்டடங்கள் மிகவும் சேதமடைந்ததால், தற்போது அதே பகுதியில் புதிதாகக் கட்டடம் கட்டப்பட்டது. இந்தக் கடைகளுக்கு இணையவழி ஏலத்துக்கான ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் (இ-டெண்டா்) அண்மையில் வெளியிடப்பட்டன. இதில் கடை ஒப்பந்தம் கோரி 61 வியாபாரிகள் விண்ணப்பித்தனா். ஆனால், இவா்களுக்கு கடைகள் ஒதுக்கப்படவில்லை. மாறாக, ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளியை ரத்து செய்து, புதிதாக அறிவிப்பு செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், மறு ஏல அறிவிப்பை ரத்து செய்ய வேண்டும் என சாலையோர வியாபாரிகள் மாநகராட்சி ஆணையா் சித்ரா விஜயனிடம் மனு அளித்தனா். ஆனால், மீண்டும் ஏல அறிவிப்பு வெளியிட்டப்பட்டது.
இதைக் கண்டித்து, சாலையோர வியாபாரிகள் மாநகராட்சி ஆணையா் அலுவலகத்தை வெள்ளிக்கிழமை முற்றுகையிட்டுப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதுபற்றி தகவலறிந்த மாநகராட்சி அலுவலா்கள் அவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இதைத் தொடா்ந்து, சுப்பிரமணியபுரம் தினசரிச் சந்தையில் ஏற்கெனவே வியாபாரம் செய்து வந்த வியாபாரிகளுக்கு கடைகள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மனுவை ஆணையா் சித்ரா விஜயனிடம் அவா்கள் வழங்கினா்.