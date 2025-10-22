மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் குப்பைகள் அகற்றப்படுமா?
மதுரை: மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் ஆங்காங்கே தேங்கியுள்ள குப்பைகள் அகற்றப்பட வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தினா்.
மதுரை மாநகராட்சியைப் பொருத்தவரை 5 மண்டலங்கள், 100 வாா்டுகள் உள்ளன. இங்கு ஏறக்குறைய 20 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் வசித்து வருகின்றனா். தென் மாவட்டங்களுக்கு கல்வி மட்டுமன்றி வா்த்தகம், தொழில், வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கு மையமாக மதுரை திகழ்கிறது. மதுரை புகா் பகுதிகளில் வசிப்போா், மதுரையை ஒட்டிய மாவட்டங்களைச் சோ்ந்தவா்கள் என தினசரி பல்லாயிரக்கணக்கானோா் தங்கள் அன்றாட ப் பணிகளுக்காக இங்கு வந்து செல்கின்றனா்.
இதனிடையே, கடந்த திங்கள்கிழமை கொண்டாடப்பட்ட தீபாவளிப் பண்டிகைக்காக மதுரை மாசி வீதிகள், சித்திரை வீதிகள், மாரட் வீதிகள், ஆவணி மூல வீதிகளில் ஆடைகள், வீட்டு உபயோகப் பொருள்களை விற்பனை செய்வதற்காக தற்காலிக கடைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. கடந்த 10 நாள்களுக்கும் மேலாக அமைக்கப்பட்டிருந்த இந்த கடைகளில் லட்சக்கணக்கானோா் தங்களுக்குத் தேவையான பொருள்களை வாங்கிச் சென்றனா்.
இந்த நிலையில், மாசி வீதி உள்ளிட்ட கடை வீதிகளில் வீசப்பட்ட குப்பைகளை தினசரி தூய்மைப் பணியாளா்கள் இரவோடு இரவாக அகற்றினா். ஆனால் சனி, ஞாயிறு, திங்கள் ஆகிய மூன்று நாள்களாக பெரும்பாலான பகுதிகளில் குப்பைகள் அகற்றப்பட வில்லை. மேலும், தீபாவளியையொட்டி வெடிக்கப்பட்ட பட்டாசுக் கழிவுகளும் அகற்றப்பட வில்லை. இதனால் ஆங்காங்கே குப்பைகள் தேங்கிக் கிடப்பதாகவும், துா்நாற்றம் வீசுவதாகவும், தற்போது மழை பெய்து வருவதால் தொற்றுப் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவித்தனா்.
எனவே, மதுரை நகா் முழுவதும் ஆங்காங்கே தேங்கிக் கிடக்கும் குப்பைகளை அகற்ற மாநகராட்சி நிா்வாகம் முன் வர வேண்டும் என பொதுமக்களும், சமூக ஆா்வலா்களும் வலியுறுத்தினா்.
இதுகுறித்து அவா்கள் கூறியதாவது:
மத்திய அரசின் சாா்பில் அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட சுகாதாரம் குறித்த ஆய்வறிக்கையில் குப்பைகள் அகற்றும் விவகாரத்தில் மதுரை மாநகராட்சிக்கு 44- ஆவது இடமே கிடைத்தது. இங்கு கடைகளில் இருந்து வீசி எறியப்பட்ட குப்பைகள், பட்டாசுக் கழிவுகள் இன்னும் முழுமையாக அகற்றப்பட வில்லை. குறிப்பாக, மாசி வீதிகள், சித்திரை வீதிகள், பெரியாா் பேருந்து நிலையம், மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையம், செல்லூா், குலமங்கலம் சாலை, கோரிப்பாளையம், சிம்மக்கல், கே.கே. நகா், தல்லாகுளம், கோ. புதூா், லூா்து நகா், கீழவாசல், விளக்குத் தூண், பழங்காநத்தம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்னும் குப்பைகள் அகற்றப்பட வில்லை. இங்குள்ள வீடுகளிலும் குப்பைகள் வாங்கப்படுவதில்லை.
மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் தனியாா் ஒப்பந்த நிறுவனத்துக்கும், தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும் இடையே மோதல் நீடித்து வந்த நிலையில், தற்போது, அவா்களின் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டுவிட்டன. இருப்பினும், குப்பைகளை அகற்றும் விவகாரத்துக்கு முழுமையான தீா்வு கிடைக்க வில்லை.
தற்போது, வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், ஆங்காங்கே குப்பைகள் தேங்கியிருப்பதால், தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, மதுரை மாநகராட்சி நிா்வாகம் போா்க்கால அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து குப்பைகளை அகற்ற முன் வர வேண்டும் என்றனா்.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி சுகாதாரப் பிரிவு அலுவலா் கூறியதாவது:
தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி பணியாளா்கள் அனைவரும் தங்களது சொந்த ஊா்களுக்குச் சென்று விட்டனா். குறைந்த அளவிலான பணியாளா்களை வைத்து ஓரளவுக்கு குப்பைகள் அகற்றப்பட்டன. கடந்த 3 நாள்களில் மட்டும் ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் குப்பைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. தூய்மைப் பணியாளா்கள் அனைவரும் பணிக்கு திரும்பி விட்டனா். எனவே தேங்கிய குப்பைகளை விரைவில் அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.