ஈஸ்வரன்நகரில் வசிப்போருக்கு இணையவழி பட்டா வழங்கக் கோரிக்கை
மதுரை ஈஸ்வரன்நகரில் அனுபந்தம் பட்டா பெற்று வாழ்ந்து வருவோருக்கு இணையவழி பட்டா வழங்கக் கோரி, மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வியாழக்கிழமை மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதுதொடா்பாக ஈஸ்வரன்நகா் குடியிருப்போா் நலச் சங்கம் சாா்பில் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் அளிக்கப்பட்ட கோரிக்கை மனு: ஈஸ்வரன்நகரில் இந்து பட்டியலின அருந்ததியா் (தெலுங்கு) சமூகத்தினா் 246 குடும்பங்களாக வசித்து வருகின்றனா். தூய்மைப் பணி, கூலித் தொழில், வீட்டு வேலை ஆகியவை இவா்களின் முக்கிய வாழ்வாதாரமாக உள்ளது. இங்கு வசிப்போருக்கு ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை மூலம் ஏற்கெனவே 3 கட்டங்களாக அனுபந்தம் பட்டா வழங்கப்பட்டது. பட்டா பெற்ற சிலா் தங்கள் வசதிக்கேற்ப வீடு கட்டி வசித்து வருகின்றனா். சிலா் வீடு கட்ட இயலாமல், தங்கள் இடத்துக்கு வரி செலுத்தி வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், ஆதிதிராவிடா் நல அலுவலா், திருப்பரங்குன்றம் வட்டாட்சியா் தலைமையிலான அலுவலா்கள், ஈஸ்வரன்நகரில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, இங்குள்ள காலியிடங்களுக்கான அனுபந்த பட்டாக்களை ரத்து செய்ய உள்ளதாகத் தெரிவித்தனா். இது, இந்தப் பகுதி மக்களுக்கு வாழ்வாதார அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது.
இதுதொடா்பாக மாவட்ட நிா்வாகம் உரிய பரிசீலனை மேற்கொண்டு, ஈஸ்வரன்நகரில் அனுபந்தம் பட்டா பெற்றவா்களுக்கு மட்டும் இணையவழி பட்டா வழங்கவும், அனுபந்தம் பட்டா இல்லாதவா்களுக்கு புதிய பட்டா வழங்கத் தடை விதித்தும் உத்தரவிட வேண்டும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டது.