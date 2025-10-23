மதுரை
காா் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழப்பு
மதுரை மாவட்டம், செக்கானூரணி அருகே காா் மோதியதில் முதியவா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மதுரை மாவட்டம், செல்லம்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த தவசித்தேவா் மகன் அமாவாசை (82). இவா், மதுரை-தேனி பிரதான சாலையில் செல்லம்பட்டி விலக்கு அருகே புதன்கிழமை மாலை நடந்து சென்றாா்.
அப்போது, மதுரையிலிருந்து தேனி நோக்கிச் சென்ற காா் இவா் மீது மோதியது. இதில், பலத்த காயமடைந்த அவா் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அங்கு உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த காா் ஓட்டுநா் அருண் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.