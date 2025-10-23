டங்ஸ்டன் திட்ட எதிா்ப்பு மக்கள் கூட்டமைப்பினா் ஆா்ப்பாட்டம்
கல்லங்காடு பகுதியைப் பாதுகாக்கப்பட்ட பல்லுயிா் மரபுத் தலமாக அறிவிக்கக்க கோரி, டங்ஸ்டன் திட்ட எதிா்ப்பு மக்கள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் மேலூா் பேருந்து நிலையம் முன் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
மதுரை மாவட்டம், மேலூா் வட்டம், கல்லங்காடு பகுதியில் சிப்காட் தொழில்பேட்டை அமைக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்கு அந்தப் பகுதி மக்கள் கடும் எதிா்ப்புத் தெரிவித்து, பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், கல்லங்காடு பகுதியில் உள்ள கோயில் காடுகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், உயிரினங்கள், தொல்லியல் சின்னங்கள், கல்வெட்டுகளைப் பாதுகாக்கும் வகையில், கல்லங்காடு சுற்றுவட்டாரப் பகுதியைப் பாதுகாக்கப்பட்ட பல்லுயிா் மரபுத்தலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, டங்ஸ்டன் திட்ட எதிா்ப்பு மக்கள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இதற்கு டங்ஸ்டன் சுரங்கத் திட்ட எதிா்ப்பு கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளா் கம்பூா் செல்வராஜ் தலைமை வகித்தாா். தமிழ்த் தேசியப் பேரியக்கத் தலைவா் பெ. மணியரசன், தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளா் முகிலன் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளாராகப் பங்கேற்று கோரிக்கையை வலியுறுத்திப் பேசினா்.
இந்திய புரட்சிகர மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி நிா்வாகி பகத்சிங், தமிழா் மக்கள் முன்னணி நிா்வாகிகள் தங்ககுமரவேல், தமிழ்த்தேச இறையாண்மை பொறுப்பாளா் பாரி, தமிழ் தேச மக்கள் முன்னணி ஆரோக்கியமேரி, மக்கள் பாதை பேரியக்கப் பொறுப்பாளா் அமுதா, பெண்கள் எழுச்சி இயக்க நிா்வாகி மகாலட்சுமி, தமிழ்நாடு பெண்கள் இயக்கம் நிவேதிதா, மக்கள் கலை இலக்கியக் கழகப் பொறுப்பாளா் ராமலிங்கம், சாா்பு அமைப்புகளின் நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள், கல்லங்காடு சுற்றுவட்டாரக் கிராம மக்கள் பங்கேற்று, கோரிக்கையை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.