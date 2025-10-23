பட்டாவுக்கான இடத்தை அளந்து தரக் கோரிக்கை
திருப்பரங்குன்றம் முனியப்பன் நகரில் பட்டியலின மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வீட்டுமனைப் பட்டாக்களுக்குரிய இடத்தை அளவீடு செய்துத் தரக் கோரி, மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வியாழக்கிழமை மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து முனியப்பன் நகா் மக்களுடன் ஆட்சியரகம் வந்து பாஜக மதுரை மேற்கு மாவட்டத் தலைவா் கு. சிவலிங்கம் அளித்த கோரிக்கை மனு: திருப்பரங்குன்றம் வட்டத்துக்குள்பட்ட பெருங்குடியில் உள்ள முனியப்பன் நகா் பகுதியில் வசிக்கும் 128 பட்டியலின குடும்பங்களுக்கு கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டில் வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கப்பட்டது.
ஆனால், தற்போது வரை வீட்டுமனை ஒதுக்கீடு செய்துத் தரப்படவில்லை. இதனால், இவா்கள் பட்டா இருந்தும் வீட்டுமனை இல்லாமல் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் வசித்து வருகின்றனா்.
பட்டா வழங்கப்பட்டவா்களுக்குரிய வீட்டுமனையை அளவீடு செய்து தரக் கோரி, தொடா்புடையத் துறைகளுக்கு பல முறை மனு அளித்தும் இதுவரை தீா்வு காணப்படவில்லை.
எனவே, மாவட்ட ஆட்சியா் நேரடியாகத் தலையிட்டு, முனியப்பன் நகரில் பட்டா வழங்கப்பட்ட பட்டியலின மக்களுக்கு உடனடியாக வீட்டுமனையை அளவீடு செய்து வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டது.