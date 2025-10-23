மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் அடுப்பு மூட்டி பிரசாதம் தயாரிப்பதை ஏற்க முடியாது: உயா்நீதிமன்றம்
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் வளாகத்தில் அடுப்பு மூட்டி பிரசாதம் தயாரிப்பதை ஏற்க முடியாது என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சேலம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு: மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில், அதன் துணைக் கோயில்களுக்கு ஏராளமான நிலங்கள் உள்ளன. அவை பெரும்பாலும் ஆக்கிரமிப்புகளாகவே உள்ளது. இவற்றை மீட்டு பராமரிக்க வேண்டும். கோயில் சீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெறுகின்றன. திருப்பணிகளை விரைந்து முடித்து குடமுழுக்கை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், குமரப்பன் அமா்வு முன் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, அரசுத் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா் முன் வைத்த வாதம்: கூடுதல் ஆவணங்களுடன் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வேண்டும் எனத் தெரிவித்தாா்.
இதற்கு மனுதாரா் தரப்பு வழக்குரைஞா், மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் வளாகத்துக்குள் அடுப்பு மூட்டி பிரசாதம் தயாரிக்கப்படுகிறது. கோயில் நிதியிலிருந்து சீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன எனத் தெரிவித்தாா்.
அப்போது, அரசுத் தரப்பு வழக்குரைஞா் குறுக்கிட்டு, உரிய அனுமதி பெற்று தான் பிரசாதம் தயாரிக்கப்படுகிறது. வெளியில் தயாரித்தால் பிரசாதத்தின் தரத்தை உறுதி செய்ய இயலாது எனத் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் வளாகத்தில் அடுப்பு மூட்டி பிரசாதம் தயாரிப்பதை ஏற்க முடியாது. மாற்றுவழி குறித்து கோயில் இணை ஆணையா் பதிலளிக்க வேண்டும். வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.