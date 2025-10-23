மதுரை
மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி உயிரிழப்பு
மதுரை மாவட்டம், பேரையூா் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்ததில் விவசாயி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மதுரை மாவட்டம், பேரையூா் அருகே உள்ள வி. குஞாசாம்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த மாரிசாமி மகன் ராஜா (43). விவசாயியான இவா், வி. சத்திரப்பட்டியில் நடைபெற்ற திருவிழாவுக்குச் சென்றாா். பின்னா், ஊருக்குத் திரும்புவதற்காக அங்குள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்ற போது, அங்கிருந்த மின்சார மீட்டா் பெட்டி மீது கையை வைத்தாா்.
அப்போது, எதிா்பாராதவிதமாக அவா் மீது மின்சாரம் பாய்ந்தது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் விருதுநகா் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அங்கு புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து வி. சத்திரப்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.