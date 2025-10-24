இன்றும் நாளையும் நம்ம ஊரு திருவிழா!
மதுரையில் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மதுரை சங்கமம் என்ற பெயரில் நம்ம ஊரு திருவிழா நடைபெறவுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: மதுரை மாவட்டம், மாரியம்மன் தெப்பக்குளம் அருகே சனிக்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையில் நடைபெறும் மதுரை சங்கமம்-நம்ம ஊரு திருவிழாவை வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி, தகவல் தொழில்நுட்பவியல், டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சா் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆகியோா் தொடங்கிவைக்கவுள்ளனா்.
சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகிய இரு நாள்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவில் பறையாட்டம், கரக ஒயிலாட்டம், வில்லிசை, கரகாட்டம், தேவராட்டம், மரக்காலாட்டம், பம்பை கைச்சிலம்பு, சிலம்பாட்டம், கிராமியப் பாட்டு, நாடகம், பரதநாட்டியம், பறையாட்டம், பேண்ட் வாத்தியம், கனியான் கூத்து, இறை நடனம், மல்லா் கம்பம், ஜிக்காட்டம், கோலாட்டம், தோற்பாவைக் கூத்து, கிராமியப் பாட்டு, தெருக்கூத்து போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறவுள்ளன.
விழா நடைபெறும் இடத்தில் மகளிா் சுய உதவிக் குழுவினா், இயற்கை விவசாயிகள் தயாரிப்பில் சுவையான பராம்பரிய உணவு வகைகள் விற்பனை செய்யும் உணவுத் திருவிழாவும் நடைபெறவுள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் அனைவரும் மதுரை சங்கமம்-நம்ம ஊரு திருவிழாவில் கலந்து கொண்டு, நாட்டுப்புறக் கலைஞா்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.