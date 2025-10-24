சாலை விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழப்பு
மதுரை மாவட்டம், கோரிப்பாளையம் அருகே இரு சக்கர வாகனம் மீது தனியாா் சிற்றுந்து மோதியதில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.
மதுரை அண்ணா பேருந்து நிலையத்திலிருந்து தனியாா் சிற்றுந்து ஆரப்பாளையம் நோக்கிச் சென்றது. இந்த சிற்றுந்து ஓபுளாபடித்துறை பகுதியிலுள்ள வைகையாற்றுப் பாலத்தில் சென்ற போது, அந்த வழியாக வந்த இரு சக்கர வாகனம் மீது மோதியது.
இதில், இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த தம்பதி பாண்டி (55) - செந்தாமரை ஆகியோா் பலத்த காயமடைந்தனா்.
இதையடுத்து, அங்கிருந்தவா்கள் காயமடைந்த இருவரையும் மீட்டு, மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு இருவரையும் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் பாண்டி ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.
பலத்த காயமடைந்த செந்தாமரைக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விபத்து குறித்து மதிச்சியம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.