சித்த மருத்துவ அலுவலகத்தை மதுரைக்கு மாற்றக் கோரிக்கை
தேனி ஆண்டிப்பட்டி க. விலக்கில் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலகத்தை மதுரைக்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட மத நல்லிணக்க ஒருங்கிணைப்புக் குழு சாா்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து மத நல்லிணக்க ஒருங்கிணைப்புக் குழுத் தலைவா் எ. ஜேக்கப் மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கு விடுத்த கோரிக்கை மனு: மதுரையிலுள்ள அரசு சித்த மருந்தகங்களில் தேவையான மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாததால், மருத்துவப் பயனாளிகள் சிரமத்துக்குள்ளாவதாக கடந்த 6-ஆம் தேதி நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் முகாமில் மனு அளிக்கப்பட்டது. அப்போது, ஆட்சியா் மாவட்ட சித்த மருத்துவ அதிகாரியைத் தொடா்பு கொண்டு மருந்துகளை விநியோகம் செய்ய உத்தரவிட்டாா்.
இந்த நிலையில், அரசு சித்த மருந்தகங்களில் மருத்துவப் பயனாளிகளுக்குத் தேவையான வாய்வு மாத்திரைகள், மூல நோயாளிகளுக்குத் தேவையான அமிா்த வெண்ணெய், தலைவலி தைலம், கை, கால் வலி தைலங்கள் கிடைக்கப் பெற்றன.
இதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுத்த மாவட்ட ஆட்சியா், அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை முதல்வா், மாவட்ட சித்த மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு மத நல்லிணக்க ஒருங்கிணைப்புக் குழு சாா்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
மேலும், சித்த மருத்துவ மாவட்ட அலுவலகம் தேனி ஆண்டிப்பட்டி க.விலக்கில் செயல்படுவதால், அதை எளிதில் தொடா்புகொள்ள இயலவில்லை. எனவே, மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலகத்தை மதுரைக்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.