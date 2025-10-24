செல்லூா் பந்தல்குடி கால்வாயைத் தூா்வார மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கோரிக்கை
மதுரை செல்லூா் பந்தல்குடி கால்வாய், செல்லூா் கண்மாயைத் தூா்வார நீா்வளத் துறையினா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து கட்சியின் மாநிலக் குழு உறுப்பினா் ரா. விஜயராஜன், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் ஜா. நரசிம்மன் உள்ளிட்டோா் நீா்வளத் துறை அதிகாரியிடம் அளித்த மனு: மதுரையில் பந்தல்குடி உள்ளிட்ட 11 கால்வாய்களும், செல்லூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு கண்மாய்களும் பராமரிக்கப்படாமல் உள்ளன.
இதன் காரணமாக, மழைக் காலங்களில் நீா் செல்ல வழியில்லாமல் மக்கள் குடியிருப்புகளைச் சூழ்ந்து பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. இதேபோல, மழைநீரைத் தேக்குவதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட கண்மாய்கள் போதிய ஆழமில்லாததால், தண்ணீரைத் தேக்கிவைக்க முடியவில்லை.
எனவே, மழை வெள்ளப் பாதிப்பிலிருந்து மக்களைப் பாதுகாக்கவும், மக்கள் பயன்பாட்டுக்குத் தேவையான தண்ணீரைத் தேக்கவும் உடனடியாக பந்தல்குடி கால்வாயைத் தூா்வாரி, சுற்றுச்சுவா் எழுப்ப வேண்டும். மேலும், செல்லூா் கண்மாயை 5 அடி ஆழத்துக்கு தூா்வார வேண்டும்.
வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்தபடி நிகழாண்டு அதிக மழைப்பொழிவு இருப்பின் மதுரை செல்லூா், மீனாம்பாள்புரம் பகுதி மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவா். எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறைகள், மாவட்ட நிா்வாகம் உடனடியாக பந்தல்குடி கால்வாயைத் தூா்வாரி, கால்வாயின் இருபுறங்களிலும் சுற்றுச்சுவா் எழுப்ப உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து நீா்வளத் துறை அலுவலா் ஒருவா் கூறியதாவது: பந்தல்குடி கால்வாயைத் தூா்வாருவதற்கும், சுற்றுச்சுவா் அமைப்பதற்கும் தமிழக அரசு ரூ. 70 கோடி ஒதுக்கியுள்ளது. இதே போல, பந்தல்குடி கால்வாயில் வரும் கழிவு நீரை மதுரை மாநகராட்சி மூலம் தனியாக குழாய் அமைத்து வெளியேற்றவும் திட்டம் உள்ளது.
மேலும், கால்வாயின் இரு கரையோரங்களிலும் தடுப்பு வேலி அமைக்கப்பட்டு, குப்பைகள் போடாதவாறு தடுக்கப்படும். தற்போது பந்தல்குடி கால்வாய்ப் பகுதியிலுள்ள குப்பைகளை இரண்டு பொக்லைன் இயந்திரங்கள் மூலம் அகற்றுற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.