மதுரை
மூன்று நாள்களுக்கு மதுக் கடைகள் அடைப்பு
மருது பாண்டியா்கள் நினைவு நாள், பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவரின் ஜெயந்தி, குருபூஜை விழாவையொட்டி மதுரையில் வருகிற 27, 29, 30 ஆகிய தேதிகளில் மதுக் கடைகள் அடைக்கப்படும் என மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: வருகிற 27-ஆம் தேதி மருதுபாண்டியா்கள் நினைவு தினம், 29, 30 ஆகிய தேதிகளில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவரின் 118-ஆவது ஜெயந்தி, 63-ஆவது குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு, மதுரையில் அனைத்து வகையான மதுக் கடைகளும் வருகிற 27-ஆம் தேதி இரவு 7 மணி வரையிலும், 29, 30 ஆகிய தேதிகளில் முழு நேரமும் அடைக்கப்படும்.
மேலும், குறிப்பிட்ட நாள்களில் மது விற்பனை தொடா்பான விதிமீறல்கள் ஏதும் நடைபெறாமல் கண்காணிக்க அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.