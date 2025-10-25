மண்ணின் பாரம்பரிய கலைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்: அமைச்சா் பி. மூா்த்தி
தமிழ் மண்ணின் பாரம்பரிய கலைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி தெரிவித்தாா்.
மதுரை மாவட்ட நிா்வாகம், கலைப் பண்பாட்டுத் துறை, மதுரை மாநகராட்சி ஆகியன சாா்பில், மதுரை சங்கமம்- நம்ம ஊரு திருவிழா எனும் தலைப்பில் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள் மதுரை தெப்பக்குளம் முக்தீஸ்வரன் கோயில் அருகே சனிக்கிழமை நடைபெற்றன. இந்த விழாவுக்கு மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் கே. ஜே. பிரவீன்குமாா் தலைமை வகித்தாா்.
தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளைத் தொடங்கி வைத்துப் பேசியதாவது: இயல், இசை, நாடகம் என முத்தமிழும் வளா்த்த பெருமை மதுரை நகருக்கு உண்டு. இந்த நகரில் வாழ்ந்த பல்வேறு கலைஞா்கள் இசை மட்டுமன்றி, நாடகத்திலும் சிறந்து விளங்கினா். எந்தத் துறையை குறிப்பிட்டாலும் மதுரையின் பெருமையைச் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது. இங்குள்ள மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் சித்திரை திருவிழா, கள்ளழகா் வைகையாற்றில் எழுந்தருளுதல், ஜல்லிக்கட்டு போன்ற நிகழ்வுகள் உலகப் புகழ் பெற்றவை.
குறிப்பாக, ஆன்மிகத்தில் முக்கிய பங்காற்றிய மாணிக்கவாசகா் மதுரை மண்ணைச் சோ்ந்தவா். பழங்காலம் தொட்டு இன்று வரை பாரம்பரியக் கலை நிகழ்வுகளுக்கு மதுரை புகலிடமாக விளங்கி வருகிறது.
கிராமப் புற திருவிழாக்களில் நடைபெறும் பாரம்பரிய இசை நிகழ்வுகள், நாடகங்களை பொழுதுபோக்குக்காக மட்டுமன்றி, பல்வேறு வரலாற்றுத் தகவல்கள் இடம் பெறுவதால் இன்றளவும் மக்கள் அவற்றை விரும்பிப் பாா்க்கின்றனா்.
இத்தகைய கலைகளை இன்றைய தலைமுறையினரிடம் கொண்டு சோ்க்கும் வகையில், தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இசைப் பள்ளிகள் உருவாக்கப்பட்டன. கல்லூரிகளில் பாடமாக இசை வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, பாரம்பரிய கலைஞா்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தினாா். அவரைப் பின்பற்றி, தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினும் எண்ணற்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறாா். நமது தமிழ் மண்ணின் பாரம்பரியக் கலைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றாா் அவா்.
மதுரை தெற்கு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு. பூமிநாதன், மதுரை மாநகராட்சி துணை மேயா் தி. நாகராஜன், அரசு அலுவலா்கள், பொதுமக்கள், கலைஞா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.