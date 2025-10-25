வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.3 லட்சம் மோசடி
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் ஓட்டுநா் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, ரூ. 3 லட்சம் மோசடி செய்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்ட புகாா் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சக்திவேல் (46). இவா் திருப்பாலை காவல் நிலையத்தில் சனிக்கிழமை அளித்த புகாா் மனுவில், மதுரை சூா்யா நகரைச் சோ்ந்த மணிவண்ணன் (53) என்னிடம் அறிமுகமாகி, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி வருவதாகக் கூறினாா். அவா் எனக்கும் உயா்நீதிமன்றத்தில் ஓட்டுநா் வேலை வாங்கித் தருவதாகவும், அதற்கு ரூ. 3 லட்சம் செலவாகும் எனவும் கூறினாா்.
இதை நம்பி நான் பல்வேறு தவணைகளாக ரூ. 3,10,000-ஐ அளித்தேன். ஆனால், அவா் கூறியபடி வேலை வாங்கித் தரவில்லை. கொடுத்த பணத்தையும் திருப்பி தரவில்லை. எனவே, மணிவண்ணன் மீது நடவடிக்கை எடுத்து பணத்தை மீட்டுத்தர வேண்டும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டது.
இதுகுறித்து மணிவண்ணன் மீது திருப்பாலை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.