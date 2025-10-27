மணல் திருட்டை தடுக்கக் கோரிய வழக்கு: வருவாய் துறைச் செயலா் பதிலளிக்க உத்தரவு
பழனி அருகே பெரியம்மாபட்டியில் மின் வேலி அமைத்து நடைபெறும் மணல் திருட்டு நடவடிக்கையை தடுக்கக் கோரிய வழக்கில், குறிப்பிட்ட இடத்தை அளவீடு செய்து வருவாய்த் துறை செயலா், திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், நெய்க்காரப்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த அசோக்குமாா் உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு : திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி அருகேயுள்ள பெரியம்மாபட்டி கிராமத்தில் 187 ஏக்கா் பரப்பளவில் உள்ள அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்து மின்சார வேலி அமைத்துள்ளனா்.
அந்தப் பகுதியில் தற்போது கனரக வாகனங்கள் உதவியுடன் அங்குள்ள ஆற்று மணலை சட்டவிரோதமாக எடுத்து விற்பனை செய்து வருகின்றனா். அரசு நிலத்தில் அதிகாரிகள் உதவியுடன் இவ்வாறு மணல் திருட்டு ஈடுபடும் நபா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பலமுறை மனு அளித்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
எனவே, அரசு நிலத்தில் சட்டவிரோதமாக மின்வேலி அமைத்து மணல் திருட்டில் ஈடுபடும் நபா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என அவா் கோரியிருந்தாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், குமரப்பன் ஆகியோா் முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசுத் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா் சம்பந்தப்பட்ட இடத்தை அளவீடு செய்வதில் கால தாமதம் ஏற்படுகிறது. மனு தொடா்பாக பதிலளிக்க கூடுதல் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு : மனு தொடா்பாக அரசு நிலங்களை அளவீடு செய்ய வேண்டும். மேலும், தமிழக வருவாய்த் துறை செயலா், திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் ஆகியோா் பதிலளிக்க வேண்டும். வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.