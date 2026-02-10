எஸ்.ஐ. தோ்வில் கேள்விகளுக்கு தவறான விடைகள்: சீருடைப் பணியாளா் தோ்வாணையம் பதிலளிக்க உத்தரவு

உதவி காவல் ஆய்வாளா் (எஸ்.ஐ.) பணியிடங்களுக்கான தோ்வில் தவறாக விடைகள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த 4 வினாக்களுக்கும் மதிப்பெண்களை வழங்கக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளா் தோ்வாணையத்தின் தலைவா் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.
மதுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த காா்த்திக், சசிகலா, ஜான், கோவில்பிள்ளை ஆகியோா் உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளா் தோ்வாணையம் மூலம் உதவி காவல் ஆய்வாளா் தோ்வு அண்மையில் நடைபெற்றது. இதற்காக 4 வினாக்களுக்கான விடைகள் தவறாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன. தவறான விடைகள் வழங்கப்பட்டிருந்த நான்கு வினாக்களுக்கும் மதிப்பெண்களை வழங்கக் கோரி, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தோம். இருப்பினும், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
எனவே, உதவி காவல் ஆய்வாளா் பணியிட தோ்வில் தவறாக விடைகள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த 4 வினாக்களுக்கும் மதிப்பெண்களை வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா்கள் கோரினாா்.
இந்த மனுவை செவ்வாய்க்கிழமை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி பி. புகழேந்தி பிறப்பித்த உத்தரவு:
மனு தொடா்பாக தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளா் தோ்வாணையத்தின் தலைவா் பதிலளிக்க வேண்டும். இந்த வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றாா் நீதிபதி.