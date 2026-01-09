கஞ்சா வழக்கில் இருவருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை
தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையத்தில் கஞ்சா வைத்திருந்த வழக்கில், இருவருக்கு தலா 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து மதுரை மாவட்ட கூடுதல் போதைப் பொருள் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
தேனி மாவட்டம், கூடலூா் வடக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் மாதம் கஞ்சா தடுப்பு சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, மதிப்பனூா், பெருமாள் தேவா் சந்து பகுதியைச் சோ்ந்த தெய்வேந்திரன், சி. மலைச்சாமி (64), பா. மணிகண்டன் (45) ஆகியோா் 5 கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவா்களிடமிருந்த கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், தெய்வேந்திரன் உள்ளிட்ட மூவரையும் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தினா்.
இந்த வழக்கின் விசாரணை மதுரை மாவட்ட கூடுதல் போதைப் பொருள் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. இதனிடையே, 2017-ஆம் ஆண்டில் தெய்வேந்திரன் உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து, மலைச்சாமி, மணிகண்டன் ஆகியோா் மீதான வழக்கு விசாரணை நடைபெற்றது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜெயகுமாரி ஜெமி நாகரத்தினம், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மலைச்சாமி, மணிகண்டன் ஆகிய இருவருக்கும் தலா 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், தலா ஒரு லட்ச ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா்.
மேலும், தலைமறைவாக உள்ள இருவரையும் உடனடியாக கைது செய்ய பிடியாணை பிறப்பித்தும் நீதிபதி உத்தரவிட்டாா். இந்த வழக்கில் அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் ராமசுப்பிரமணி முன்னிலையானாா்.
பாராட்டு...
உரிய நேரத்தில் வழக்குக்குத் தேவையான ஆவணங்களை சமா்ப்பித்த கூடலூா் வடக்கு காவல் ஆய்வாளா் செந்தில்குமாா், தற்போதைய காவல் ஆய்வாளா் சரவணன், சாட்சிகளை முன்னிலைப்படுத்துவதில் திறம்பட செயல்பட்ட நீதிமன்றக் காவலா் எம். முத்துக்குமாா் ஆகியோரை தேனி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் பி. சினேகப்பிரியா பாராட்டினாா்.