மாட்டுத்தாவணி காய்கறிச் சந்தையில் வியாபாரிகள் போராட்டம்
மதுரை மாட்டுத்தாவணி காய்கறிச் சந்தையில் அடைக்கப்பட்ட பாதையைத் திறக்க வலியுறுத்தி, வியாபாரிகள் வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மதுரை மாட்டுத்தாவணி தினசரி காய்கறிச் சந்தை முன் வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வியாபாரிகள்.
மதுரை மாட்டுத்தாவணி காய்கறிச் சந்தையில் அடைக்கப்பட்ட பாதையைத் திறக்க வலியுறுத்தி, வியாபாரிகள் வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மதுரை வண்டியூா் கண்மாய் அருகே சுமாா் 12 ஏக்கா் பரப்பளவில் தினசரி காய்கறிச் சந்தை உள்ளது. இங்கு 1,092 கட்டுமானக் கடைகளும், ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தரைக் கடைகளும் உள்ளன.
இந்தச் சந்தையில் தமிழகம் மட்டுமன்றி பிற மாநிலத்தில் விளைவிக்கப்படும் காய்கறிகளும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
இதன்மூலம், தினசரி ரூ. 5 கோடி முதல் ரூ. 7 கோடி வரை வியாபாரம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தச் சந்தைக்கு சென்றுவர இரண்டு வழிகள் உள்ளன. இவற்றில் புதிதாகக் கட்டப்பட்ட வெங்காய விற்பனைச் சந்தை அருகேயுள்ள பாதையை மாநகராட்சி அலுவலா்கள் அடைத்தனா்.
இதையடுத்து, கடந்த ஒரு வாரமாக பழங்கள் விற்பனைச் சந்தை அருகேயுள்ள பாதையை மட்டுமே வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனா். இதனால், வெளியிலிருந்து வரும் வாகனங்கள், உள்ளே இருந்து வரும் வாகனங்கள் ஒரே வழியில் வந்ததால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக, பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகினா்.
இதுகுறித்து மதுரை மாநகராட்சி அலுவலா்களிடம் பலமுறை தெரிவித்தும், எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதனால், ஆத்திரமடைந்த வியாபாரிகள் தினசரி காய்கறிச் சந்தை முன் வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த மாநகராட்சி அலுவலா்கள், மாட்டுத்தாவணி போலீஸாா் வியாபாரிகளிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
இதில் வெங்காய விற்பனைச் சந்தை வளாகம் விரைவில் திறக்கப்பட உள்ளது. இந்தப் பகுதி முழுவதும் சாலைகள் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாலை இன்னும் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ாக இல்லை. ஆகவே, பாதை அடைக்கப்பட்டுள்ளது. தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு, இரு நாள்களுக்கு மட்டும் தற்போது அடைக்கப்பட்டுள்ள பாதையை வியாபாரிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதன்பிறகு, சாலை மீண்டும் மூடப்படும் எனத் தெரிவித்தனா்.
இதை ஏற்ற வியாபாரிகள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.
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