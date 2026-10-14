பாரம்பரியப் பொருள்களுக்கு புவிசாா் குறியீடு பெறுவதில் தமிழகம் முன்னோடி: அமைச்சா் பெ. மதன்ராஜா
பாரம்பரியப் பொருள்களுக்கு புவிசாா் குறியீடு பெறுவதில் தமிழகம் முன்னோடி மாநிலமாகத் திகழ்வதாக குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் பெ. மதன்ராஜா தெரிவித்தாா்.
மதுரை தமுக்கம் மாநாட்டு மையத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற கண்காட்சியை தொடங்கிவைத்துப் பாா்வையிட்ட குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் பெ. மதன்ராஜா. உடன் மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா உள்ளிட்டோா்.
பாரம்பரியப் பொருள்களுக்கு புவிசாா் குறியீடு பெறுவதில் தமிழகம் முன்னோடி மாநிலமாகத் திகழ்வதாக குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் பெ. மதன்ராஜா தெரிவித்தாா்.
மதுரை தமுக்கம் மாநாட்டு மையத்தில், குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை சாா்பில், பதிவு பெற்ற அறிவுசாா் சொத்துரிமை, புவிசாா் குறியீடு பெற்ற, ‘ஒரு மாவட்டம்- ஒரு தயாரிப்பு’ திட்டப் பொருள்கள் கண்காட்சி, கருத்தரங்க தொடக்க விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதற்கு மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமை வகித்தாா். சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் அ. கல்லாணை, எம்.எம். கோபிசன், மேயா் தி. நாகராஜன், மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில், குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் பெ. மதன்ராஜா சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு, கண்காட்சி, கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்துப் பேசியதாவது:
குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களின் வளா்ச்சியை ஊக்குவித்தல், உள்ளூா் தொழில் முனைவோரின் தனித்துவமான தயாரிப்புகளைச் சந்தைப்படுத்துதல், புதிய கண்டுபிடிப்புகளை வணிக ரீதியில் தொழில் முயற்சிகளாக மாற்றுதல் ஆகிய நோக்கங்களுக்காக இந்தக் கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
இதன் மூலம், கைவினைஞா்கள், பாரம்பரிய பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள், குறுந்தொழில் நிறுவனங்கள், பொதுமக்களுடனும், முன்னணி வணிக நிறுவனங்களுடனும் நேரடி வணிகத் தொடா்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டது.
தமிழகத்தைப் பொருத்தவரை குறுந்தொழில் நிறுவனங்கள் 95 சதவீதமாகவும், சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் 5 சதவீதமாகவும் உள்ளன. இந்த நிறுவனங்களின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, தொழில் பூங்காக்கள், புதிய சிட்கோ அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த 4 ஆண்டுகளாக தொழில் முனைவோருக்கு ரூ.1,500 கோடி மூலதன மானியம் வழங்கப்படாமல் உள்ளது. இது தமிழக முதல்வரின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, முதல் கட்டமாக ரூ.600 கோடியை விடுவிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் விரைவுபடுத்தப்பட்டன.
நமது பாரம்பரியத் தயாரிப்புகளின் தனித்துவத்தைப் பாதுகாக்கவும், அவற்றின் சா்வதேச வணிக மதிப்பை உயா்த்தவும், பல தயாரிப்புகளுக்கு புவிசாா் குறியீடு பெறுவதற்கும் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன. பிற மாநிலங்களை விட பாரம்பரிய பொருள்களுக்கு புவிசாா் குறியீடு பெறுவதில் தமிழகம் முன்னோடியாக திகழ்கிறது. இதுவரை 70 தயாரிப்புகளுக்குப் புவிசாா் குறியீடு பெறப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.
கண்காட்சியில் மதுரை மல்லிகை, மதுரை சுங்குடிச் சேலை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பால்கோவா, கோவில்பட்டிகடலை மிட்டாய், பனங்கருப்பட்டி, கண்டாங்கி சேலை, மஞ்சள், தேயிலை, தென்னை நாா் சாா்ந்த பொருள்கள், கடல் உணவுப் பொருள்கள்,
ஆயத்த ஆடைகள், முந்திரி, மோட்டாா் பம்புகள், கொடைக்கானல் மலைப் பூண்டு உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பாரம்பரிய மிக்க தயாரிப்புகள் 42 அரங்குகளில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன.
இதில், காப்புரிமை, வடிவமைப்புத் துணைக் கட்டுப்பாட்டாளா் டி. தியாகராஜ குப்தா, புவிசாா் குறியீடு பொறுப்பு அலுவலா் சஞ்சய் காந்தி, குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில்கள் துறை அலுவலா்கள், தொழில் சங்கப் பிரதிநிதிகள், தொழில் முனைவோா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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