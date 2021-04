முதியவரின் தபால் வாக்கை பதிவு செய்த அதிகாரிகளுக்கு மிரட்டல் விடுத்து, காா் கண்ணாடியை உடைத்த 3 போ் கைது

முதியவரின் தபால் வாக்கை பதிவு செய்த அதிகாரிகளுக்கு மிரட்டல் விடுத்து, காா் கண்ணாடியை உடைத்த 3 போ் கைது

By DIN | Published on : 02nd April 2021 06:39 AM | அ+அ அ- | |