ராமநாதபுரத்தில் தரிசு நிலங்களை விளைநிலமாக மாற்றும் திட்டம்: விவசாயிகளை தோ்வு செய்யும் பணி தொடக்கம்

ராமநாதபுரத்தில் தரிசு நிலங்களை விளைநிலமாக மாற்றும் திட்டம்: விவசாயிகளை தோ்வு செய்யும் பணி தொடக்கம்

By DIN | Published on : 12th August 2021 06:24 AM | அ+அ அ- | |