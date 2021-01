திருவாடானையில் 3 நாள்களாக பலத்த மழை: 42 ஆயிரம் ஹெக்டோ் நெற்பயிா்கள் தண்ணீரில் மூழ்கின

திருவாடானையில் 3 நாள்களாக பலத்த மழை: 42 ஆயிரம் ஹெக்டோ் நெற்பயிா்கள் தண்ணீரில் மூழ்கின

By DIN | Published on : 12th January 2021 05:48 AM | அ+அ அ- | |