தேவா் குருபூஜைக்கு அன்னதானம், வாகன அனுமதி மற்றும் அன்னதானத்துக்கான அனுமதி வழங்கவேண்டும்

