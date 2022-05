சாயல்குடி அருகே ஊராட்சித் துணைத்தலைவா் தலைமையில் மே தின கிராம சபை கூட்டம்.வரவு செலவு கணக்கு கேட்டு பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்.

By DIN | Published On : 01st May 2022 10:53 PM | Last Updated : 01st May 2022 10:53 PM | அ+அ அ- |