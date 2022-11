ஆா்.எஸ்.மங்கலத்தில் 106 மி.மீ., இளையான்குடியில் 102 மி.மீ. மழை

