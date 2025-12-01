ராமநாதபுரம்
சாய்ந்த நிலையில் மின்கம்பங்கள்: பொதுமக்கள் கோரிக்கை
திருவாடானை அருகேயுள்ள மங்கலக்குடி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள மின் கம்பங்களைச் சீரமைக்க வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானையிலிருந்து மங்கலகுடிக்குச் செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலையில் சாலையோரம் இருந்த மின் கம்பங்கள் தொடா் மழை காரணமாக சாய்ந்த நிலையில் உள்ளன.
இதனால், மின்கம்பங்கள் எந்த நேரத்திலும் சாலையில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகும் சூழல் உள்ளது. இதனால், அந்த வழியாகச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் அச்சத்துடன் சாலையைக் கடந்து செல்கின்றனா்.
எனவே, மின்வாரியத் துறையினா் விரைந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.