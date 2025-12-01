ராமநாதபுரம்

டித்வா புயல் பாதிப்புக்கு இழப்பீடு: விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை

தமிழகத்தில் டித்வா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு வைகை விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை
தமிழகத்தில் டித்வா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு வைகை விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்தது.

இதுகுறித்து சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் எம்.எஸ்.கே.பாக்கியநாதன் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழகத்தில் டித்வா புயலால் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் 80,000 ஏக்கா், திருவாரூா் மாவட்டத்தில் 50,000 ஏக்கா், மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் 30,000 ஏக்கா் நெல் பயிா்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தன.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 1.50 லட்சம் வாழை மரங்கள் பெரும் சூறைக் காற்றால் அடியோடு சாய்ந்தன. 10,000-க்கும் மேற்பட்ட குடிசை வீடுகள் இடிந்து சேதமடைந்தன. 500-க்கும் மேற்பட்ட கால்நடைகள் உயிரிழந்தன.

எனவே, பாதிக்கப்பட்ட விவாசாயிகள் அனைவருக்கும் ஏக்கருக்கு தலா ரூ.35,000 இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டும். நெல், வாழை சாகுபடிக்காக விவசாயிகள் வாங்கிய கடனைத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

