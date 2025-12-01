250 ஏக்கா் விவசாய நிலம் மோசடியாகப் பத்திரப் பதிவு: நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி ஆட்சியரிடம் மனு
கமுதி அருகே 250 ஏக்கா் விவசாய நிலத்தை மோசடியாகப் பத்திரப் பதிவு செய்த நபா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் திங்கள்கிழமை கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி வட்டம் ஆா்.சேடனேந்தல் கிராமத்தில் 25-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தங்களுடைய 250 ஏக்கா் விவசாய நிலங்களைப் பயிா்க் காப்பீடு செய்யச் சென்றனா். ஆனால், அந்த இடம் விவசாயிகளின் பெயரில் இல்லையென்றும், பட்டா மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இதைக் கேட்டு அதிா்ச்சியடைந்த விவசாயிகள், தாங்கள் கடந்த ஆண்டு வரை பயீா்க் காப்பீடு செய்துள்ளதாகவும் தற்போதும் நிலம் தங்களிடமே உள்ளதாகவும் தெரிவித்து வேளாண்மைத் துறை அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதையடுத்து, தங்களது விவசாய நிலங்களை மோசடியாகப் பத்திரப் பதிவு செய்தவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி பாதிக்கப்பட்ட பழனிச்சாமி, கருப்பையா, ராமச்சந்திரன், குமராயி, வேலம்மாள், சரோஜா, ராமு, வானொலி தேவி, கருப்பண்ணன் உள்ளிட்ட 25-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற குறைதீா் கூட்டத்தில் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.