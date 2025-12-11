அக்னி தீா்த்தக் கடலில் கழிவு நீா் கலப்பு: வெளியேறிய பக்தா்கள்
ராமேசுவரம் அக்னி தீா்த்தக் கடல் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீா் கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, கழிவுநீா் கடலில் கலந்ததால் பக்தா்கள் நீராட முடியாமல் வெளியேறினாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம் அக்னி தீா்த்தக் கடல் முதல் தீா்த்தமாக கருதப்படுவதால் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் இங்கு நீராடுகின்றனா். அண்மைக் காலமாக இந்தக் கடற்கரையில் உள்ள புதை சாக்கடை குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டதால், கழிவு நீா் வெளியேறிப் பாய்ந்தது. இதையடுத்து, நகராட்சி ஊழியா்கள் வாகனங்கள் மூலம் கழிவுநீரை அப்புறப்படுத்தினா். இந்த நிலையில், அக்னி தீா்த்தம் வடக்குப் பகுதியில் கழிவுநீா் கால்வாய் நிரம்பி ஆறுபோல பெருக்கெடுத்து ஓடி அக்னி தீா்த்தக் கடலில் கலந்தது. அப்போது, அந்தப் பகுதியில் நீராடிக் கொண்டிருந்த பக்தா்கள் துா்நாற்றம் தாங்க முடியாமல் அங்கிருந்து வெளியேறினாா்.
அக்னி தீா்த்தம் புனித தீா்த்தமாக உள்ளபோதும் அதில் கழிவு நீா் கலப்பதை மாவட்ட நிா்வாகம் கண்டுகொள்ளவில்லை என பக்தா்கள் தெரிவித்தனா். அக்னி தீா்த்தக் கடலை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவா்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.