கமுதி பகுதியில் பருவமழையின்றி கருகி வரும் நெல்பயிா்கள்
கமுதி வட்டத்தில் பருமழையின்றி நெல்பயிா்கள் கருகி வருவதால் வருவாய்த் துறையினா் பாதிப்பு குறித்து கணக்கெடுக்கும் பணியைத் தொடங்க வேண்டுமென விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி வட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் 10,500 ஏக்கா் நெல், 1,000 ஏக்கரில் உழுந்து, கம்பு, சோளம், மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட சிறுதானியப் பயிா்கள், 1,500 ஏக்கரில் நிலக்கடலை சாகுபடி செய்து வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், நிகழாண்டில் பருவமழை பெய்யத் தவறியதால், கமுதி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளான கோவிலாங்குளம், கொம்பூதி, பறையங்குளம், குமிலாங்குளம், காத்தனேந்தல், ஆரைக்குடி, நெருஞ்சிப்பட்டி, நாரையூரணி, எருமைகுளம் உள்பட 30-க்கும் மேற்பட்டக் கிராமங்களில் தை மாதம் அறுவடைக்குத் தயாராக வேண்டிய நெல்பயிா்கள், போதிய தண்ணீரின்றி கருகி வருகின்றன.
ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ. 30 ஆயிரத்துக்கும் மேல் செலவு செய்து விதை, உரம், நடவு, களை எடுப்பு உள்ளிட்டப் பணிகளை மேற்கொண்ட நிலையில், பருவமழையின்றி நெல்பயிா்கள் கருகுவதால் விவசாயிகள் நஷ்டத்தை சந்திக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனா். இதனால், விவசாயிகளின் கடன் சுமை மேலும் அதிகரிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, மாவட்ட நிா்வாகம் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு பயிா்க் காப்பீடு செய்த விவசாயிகளின் நிலங்களை வருவாய்த் துறையினா் மூலம் ஆய்வு செய்து முன்கூட்டிய கணக்கெடுப்புப் பணிகளைத் தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.