ராமநாதபுரம்
தேவா் சிலைக்கு மரியாதை
ராமேசுவரத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவா் சிலைக்கு மக்களவை உறுப்பினா் கே.நவாஸ்கனி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
ராமேசுவரம்: ராமேசுவரத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவா் சிலைக்கு மக்களவை உறுப்பினா் கே.நவாஸ்கனி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம் என்.எஸ்.கே. வீதியில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறுவப்பட்ட முத்துராமலிங்கத் தேவா் சிலை, சீரமைப்புப் பணிகளுக்குப் பிறகு கடந்த மாதம் 27-ஆம் தேதி திறக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், ராமநாதபுரம் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் கே.நவாஸ்கனி முத்துராமலிங்கத் தேவா் சிலைக்கு திங்கள்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். இதில், நகா் மன்றத் துணைத் தலைவா் தெட்சிணாமூா்த்தி, நகா் மன்ற உறுப்பினா் அா்ச்சுனன் உள்ளிட்ட திமுக நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.