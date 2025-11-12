தேசிய வளைபந்து போட்டி: பரமக்குடி மாணவா் தோ்வு
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடி லயன்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா் மாநில அளவிலான வளைபந்து போட்டியில் முதலிடம் பிடித்து, தேசிய அளவிலான போட்டிக்குத் தோ்வு பெற்றாா்.
இந்திய பள்ளி விளையாட்டு கூட்டமைப்பு சாா்பில் சென்னையில் அண்மையில் மாநில அளவிலான வளைபந்து போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் பரமக்குடி லயன்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் 11-ஆம் வகுப்பு மாணவா் எஸ்.வருண்கா்த்திக் கலந்துகொண்டு முதலிடம் பிடித்தாா். இதன் மூலம் இவா் தேசிய அளவில் நடைபெறவுள்ள வளைபந்து போட்டிக்கு தோ்வு பெற்றாா். மேலும், இந்தப் பள்ளியின் மாணவிகள் 17-வயது பிரிவில் கைப்பந்து போட்டியில் மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பிடித்து, மாநிலப் போட்டிக்கு தோ்வு பெற்றனா்.
இதையடுத்து, வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகள், அவா்களுக்கு பயிற்சியளித்த உடல் கல்வி ஆசிரியா்கள் து.சரவணக்குமாா், க.வளா்மதி, மு.மரகதபிரியா ஆகியோரை பள்ளி கல்விக் குழுத் தலைவா் ஏ.ராமதாஸ், செயலா் வி.பழனிச்சாமி, பொருளாளா் டி.மோகன்தாஸ், பள்ளி முதல்வா் பி.ஷோபனாதேவி, கல்விக்குழு நிா்வாகிகள் பாராட்டி கௌரவித்தனா்.