ராமநாதபுரம்
மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு
ஆா்.எஸ். மங்கலம் அருகே மூதாட்டியிடம் 7 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஆா்.எஸ். மங்கலம் அருகேயுள்ள செட்டியகோட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த பாலகிருஷ்ணன் மனைவி சச்சிதானந்தம் (65). இவா் வியாழக்கிழமை மாலை வீட்டின் அருகே நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாா். அப்போது அங்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவா் வழி கேட்பது போல நடித்து அவா் அணிந்திருந்த 7 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்றனா்.
இதுகுறித்து ஆா்.எஸ். மங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.