ராமநாதபுரம்
மாணவி கொலை செய்யப்பட்தை கண்டித்து பாஜக ஆா்ப்பாட்டம்
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரத்தில் பிளஸ் 2 மாணவி கொலை செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்தும், சட்ட விரோத மது, கஞ்சா விற்பனையை தடுக்கக் கோரியும் ராமநாதபுரம் அரண்மனை முன் பாஜக சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு நகரத் தலைவா் நாகராஜன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் கே.முரளிதரன் முன்னிலை வகித்தாா். தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினா் புரட்சிகவிதாசன் கண்டன உரையாற்றினாா்.
பொதுச் செயலா்கள் குமாா், சண்முகநாதன், மாவட்டப் பொருளாளா் பரமேஸ்வரன், முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் தரணி ஆா்.முருகேசன், மகளிரணி நிா்வாகிகள் வெள்ளையம்மாள், ஜெயந்தி , சங்கீதா, ரேணுகா தேவி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். மாவட்ட ஊடகப் பிரிவு அமைப்பாளா் பா.மோகன் நன்றி கூறினாா்.