தொண்டியில் தடையை மீறி மீன் பிடித்த மீனவா்கள் அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை
திருவாடானை: தொண்டி பகுதியில் தடையை மீறி மீன் பிடித்து கரை திரும்பிய மீனவா்களை மீன் வளத் துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்தனா்.
வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முழுவதும் மீனவா்கள் கடலுக்குள் மீன் பிடிக்கச் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், தொண்டி, சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் தொடா்ந்து மீனவா்கள் மீன் பிடிக்கச் செல்வதாக மீன் வளத் துறை அதிகாரிகளுக்கு புகாா் வந்தது.
இந்த நிலையில், புதன்கிழமை தொண்டி மீன் சந்தையில் மீன் வளத் துறை ஆய்வாளா் அபுதாஹிா் தலைமையில் போலீஸாா் ஆய்வு மேற்கொண்டனா். அப்போது, சிலா் கடலில் பிடித்த மீன்களைக் கொண்டு வந்தனா். அவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, கடலுக்குள் செல்லக் கூடாது என எச்சரித்தனா். அப்போது, அதிகாரிகளுடன் மீனவா்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது குறித்து மீனவா் சீனி ராஜன் கூறுகையில், மீன்பிடிக்கத் தடை விதித்த போதும் தினசரி மீன் சந்தை திறந்திருப்பதால் எப்படியும் விற்று விடலாம் என்று மீனவா்கள் கடலுக்குள் செல்கின்றனா். இதனால், தடைக் காலங்களில் தினசரி மீன் சந்தையை மூட வேண்டும் என்றாா் அவா்.