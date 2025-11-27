விவசாயிகள், வணிகா்களுக்கான விழிப்புணா்வுக் கருத்தரங்கம்
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தில், சேமிப்புக் கிடங்கு மேம்பாட்டு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (தில்லி), தமிழக அரசு ஆகியவை சாா்பில் விவசாயிகள், வணிகா்கள், அரிசி ஆலை உரிமையாளா்களுக்கு கிடங்குகளைப் பராமரிப்பது குறித்த விழிப்புணா்வுக் கருத்தரங்கம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு கமுதி வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்க செயலாட்சியா் ப்ரீத்தி தலைமை வகித்தாா்.
மதுரை கூட்டுறவு மேலாண்மைப் பயிற்சி நிறுவன இயக்குநா் சத்தியகுமாா் ஷாம் மைக்கேல், விரிவுரையாளா் அழகு பாண்டியன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில் தில்லி சேமிப்புக் கிடங்கு மேம்பாட்டு ஒழுங்குமுறை ஆணையா் மாதேஸ்வரன் பேசியதாவது:
விவசாயிகள் விளைபொருள்களை கூட்டுறவு வேளாண்மைச் சங்கங்களில் உள்ள கிடங்குகளில் சேமித்து, பதப்படுத்தி, மதிப்புக் கூட்டி, நல்ல விலை கிடைக்கும்போது விற்பனை செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு கிடங்குகளில் சேமித்து வைக்கப்பட்ட விளைபொருள்களை வணிகா்களும் அரிசி ஆலை உரிமையாளா்களும் கொள்முதல் செய்வதில் பல்வேறு நன்மைகள் உள்ளன.
இங்கு நெல், மிளகாய், நவதானியம் போன்ற விளைபொருள்களை 3,600 மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு சேமித்து வைக்க கிடங்குகள் உள்ளன. இவற்றை விவசாயிகளும் வணிகா்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இதில் கமுதி சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த ஏராளமான விவசாயிகள் கலந்துகொண்டனா். முன்னதாக, கூட்டுறவு சாா்பதிவாளா் வேல்முருகன் வரவேற்றாா். கள அலுவலா் சண்முகப்பிரியா, பொது மேலாளா் போஸ் ஆகியோா் நன்றி கூறினா்.