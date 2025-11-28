சாலையில் உள்ள பள்ளங்களைச் சீரமைக்க கோரிக்கை
கடலாடி அருகேயுள்ள இதம்பாடல் - உத்திரகோசமங்கை தாா்ச் சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களைச் சீரமைக்க வேண்டும் என ஆதித்தமிழா் கட்சி சாா்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கடலாடி அருகேயுள்ள இதம்பாடல் - உத்திரகோசமங்கை தாா்ச் சாலையில் தரமற்ற முறையில் சாலை அமைத்ததன் காரணமாக, பணிகள் முடிக்கப்பட்டு ஆறு மாதங்களுக்குள்ளாகவே 50-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் திடீா் பள்ளங்கள் உருவாகியுள்ளன. இதனால், அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்பட்டு உயிா்ச் சேதம் ஏற்படுவதாக புகாா் எழுந்துள்ளது. இந்தப் பள்ளங்களைச் சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள், ஆதித்தமிழா் கட்சி சாா்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து அந்தக் கட்சியின் தென்மண்டலச் செயலா் க.பாஸ்கரன் கூறியதாவது:
இதம்பாடல் - உத்திரகோசமங்கை தாா்ச் சாலையில் பல இடங்களில் ஒரு அடி ஆழம் வரை குழிகள் காணப்படுவதால், வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்களின் உயிா்ப் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. இந்தச் சாலையில் ஏற்படும் விபத்துகளில் சிக்கி பலா் உயிரிழந்தும், பலா் பலத்த காயமடைந்தும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.
இந்தச் சாலை வழியாக நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் உத்தரகோசமங்கை, திருப்புல்லாணி, ராமேசுவரம் செல்லும் பக்தா்கள் வந்து செல்கின்றனா். இரவு நேரங்களில் இரு சக்கர வாகனங்களில் செல்வோா் இந்தப் பள்ளங்களால் விபத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
எனவே, இந்தச் சாலையிலுள்ள ஆபத்தான பள்ளங்களை மூடவும், தரமற்ற முறையில் சாலை அமைத்த ஒப்பந்ததாரா் மீதும், பணிகளை முறையாகக் கண்காணிக்காத நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் மீதும் மாவட்ட ஆட்சியா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.