ராமநாதபுரம்
சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த உதவி ஆய்வாளரின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 70 லட்சம் விபத்துக் காப்பீடு!
சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த காவல் உதவி ஆய்வாளரின் மனைவியிடம் விபத்துக் காப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 70 லட்சத்துக்கான காசோலை வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், தேவிபட்டினம் காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளராகப் பணியாற்றிய தென்கரை மகாராஜன் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தாா். தேசியமாக்கப்பட்ட வங்கியில் இவரது சம்பளம் வரவு வைக்கப்படும்.
இதில், தனி நபா் விபத்துக் காப்பீடு செய்திருந்தாா். இதன் காரணமாக அவா் உயிரிழந்த நிலையில், விபத்துக் காப்பீடு பணம் ரூ. 70 லட்சத்துக்கான காசோலையை மாவட்ட காவல் துறைக் கண்காணிப்பாளா் ஜி. சந்தீஷ் முன்னிலையில் தென்கரை மகாராஜனின் மனைவி செந்தில்குமாரியிடம் வங்கி அலுவலா் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கினாா்.