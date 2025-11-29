பேருந்து வசதி செய்து தர 10 கிராம மக்கள் கோரிக்கை
சாயல்குடி அருகே பேருந்து வசதி செய்து தர வேண்டுமென 10 கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், சாயல்குடியிலிருந்து கூராங்கோட்டை வழியாக 10- க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு சாலை வசதி இருந்தும், அரசுப் பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை. இதனால் ஆட்டோ, சரக்கு, வாடகை வாகனங்களில் பயணம் செய்து பொதுமக்கள் சிரமப்படுகின்றனா்.
சாயல்குடியிலிருந்து கூராங்கோட்டை, மணிவலை, வேடகரிசல்குளம், அல்லிக்குளம், வெள்ளம்பல் உள்பட 10- க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் வழியாக கோவிலாங்குளம், கமுதி செல்வதற்கு வழித்தடம் உள்ளது. இதனிடையே பள்ளி, கல்லூரிகள் மாணவ, மாணவிகள், தொழிலாளா்கள் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தி பயணிக்கின்றனா்.
எனவே மாவட்ட நிா்வாகம் தலையிட்டு முதுகுளத்தூா் அரசுப் போக்குவரத்து பணிமனையின் சாா்பில் இந்த கிராமங்களுக்கு காலை, மாலை நேரங்களில் அரசு நகரப் பேருந்துகளை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.