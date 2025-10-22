ராமநாதபுரம்
சுவா் இடிந்து விழுந்ததில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கீழக்கரையில் புதன்கிழமை வீட்டின் சுவா் இடிந்து விழுந்ததில் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
கீழக்கரை ஆடறுத்தான் தெருவில் பழைமையான வீட்டை இடிக்கும் பணியில் ஏா்வாடியைச் சோ்ந்த ரவி (46) புதன்கிழமை ஈடுபட்டாா். அப்போது, திடீரென மற்றொரு பகுதி சுவா் இடிந்து ரவி மீது விழுந்தது. தகவலறிந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினா் கட்டட இடிபாடுகளில் சிக்கிய ரவியை 2 மணி நேரத்துக்குப் பிறகு மீட்டு, அவசர ஊா்தி மூலமாக கீழக்கரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மருத்துவா்கள் பரிசோதனையில் ஏற்கெனவே ரவி உயிரிழந்து விட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து கீழக்கரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.