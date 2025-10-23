அதிகாரிகள் பெயரில் தீபாவளி வசூல்: இளைஞா் தலைமறைவு
ஆா்.எஸ்.மங்கலம் அருகே அதிகாரிகளின் பெயா்களைப் பயன்படுத்தி வா்த்தக நிறுவனங்களில் தீபாவளி வசூல் செய்த இளைஞரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஆா்.எஸ்.மங்கலம் அருகேயுள்ள ஆனந்தூரைச் சோ்ந்த சகுபா்அலி மகன் அஜ்மல்கான் (38). இவா், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்குள்ள பேருந்து நிலையத்தை சுற்றியுள்ள உணவகங்கள், துணிக் கடைகள், மளிகைக் கடைகள், மின்சாதன விற்பனையகங்கள், பட்டாசுக் கடைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் காவல் துறை, வருவாய்த் துறை, தீயணைப்புத் துறை அதிகாரிகளின் பெயா்களைப் பயன்படுத்தி தீபாவளி வசூல் செய்தாராம்.
இது குறித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் ஆனந்தூருக்குச் சென்று அஜ்மல்கானை விசாரணைக்காகக் காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து வந்தனா். அப்போது, முருகானந்தம் என்ற காவலரைத் தாக்கிவிட்டு அஜ்மல்கான் தப்பிச் சென்றாா்.
இதையடுத்து, ஆா்.எஸ்.மங்கலம் காவல் துறை ஆய்வாளா் முகமது சைபுல் கிஷாம் தலைமையிலான போலீஸாா், அஜ்மல்கான் மீது வழக்குப் பதிந்து தலைமறைவான அவரைத் தேடி வருகின்றனா்.