கண்மாய் மராமத்துப் பணிகள் தாமதம்: 150 ஏக்கா் விவசாய நிலங்களில் புகுந்த மழைநீா்
முதுகுளத்தூா் அருகே மராமத்துப் பணிகள் நிறைவடையாததால், கண்மாயிலிருந்து வெளியேறிய மழை நீா், 150 ஏக்கா் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிா்களை மூழ்கடித்தது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூரை அடுத்த தாளியரேந்தல் கிராமத்தில் நெல், மிளகாய் உள்ளிட்ட பயிா்கள் 400 ஏக்கருக்கு மேல் சாகுபடி செயயப்பட்டன. இந்தக் கிராமத்தின் கண்மாய் பல ஆண்டுகளாகத் தூா்வரப்படாமல் இருந்தது.
கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு இரண்டு மடைகளுடன் கூடிய கண்மாய் மராமத்துப் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன. தற்போது முதுகுளத்தூா் பகுதியில் பெய்து வரும் தொடா் மழையால் கண்மாய் மராமத்துப் பணிவு முடிவு பெறாததால், தண்ணீரைத் தேக்கி வைக்க முடியவில்லை. தண்ணீா் வெளியேறி 150 ஏக்கா் விவசாய நிலங்கள் முழுவதும் நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனா்.
இது குறித்து தமிழ்நாடு வைகைப் பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தின் நிறுவனத் தலைவா் எம்.எஸ்.கே.பாக்கியநாதன் கூறியதாவது: தாளியரேந்தல் கிராமத்தில் ரூ.67 லட்சத்தில் கண்மாய் மராமத்துப் பணிகள் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக நடைபெற்று வந்தது.
கடந்த சில நாள்களாகப் பெய்து வரும் தொடா் ம மழையால் கண்மாயில் தண்ணீரைத் தேக்கி வைக்க முடியாமல் நீா் வெளியேறுகிறது.
பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த உபகரணங்களும் தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. கண்மாய் நீா் முழுவதும் வயல்வெளிக்குள் புகுந்ததால் 150 ஏக்கருக்கும் மேல் மிளகாய், நெல் பயிா்கள் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டன. மேலும், கண்மாய் மராமத்துப் பணிகளையும் மேற்கொள்ள முடியவில்லை. அதிகாரிகள், ஒப்பந்ததாரா்களின் அலட்சியத்தால் அரசு நிதி வீணடிக்கப்பட்டது. எனவே, அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து தாளியரேந்தல் கிராமக் கண்மாய் மராமத்துப் பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும், கண்மாய் நீரில் மூழ்கிய மிளகாய், நெல் பயிா்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.