ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தொடா்மழை
ராமேசுவரம்/திருவாடானை: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவும், புதன்கிழமையும் தொடா்ந்து மழை பெய்ததால் தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீா் தேங்கியது.
தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு நாள்களாக தொடா்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இந்த மழையால் பல இடங்களில் தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீா் தேங்கியது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை காலை வரையிலான கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழையளவு (மி.மீ.):
மண்டபம் 103.60, ராமநாதபுரம், ராமேசுவரம் தலா 85, பாம்பன் 63.20, தங்கச்சிமடம் 82.40, பள்ளமோா்குளம் 16.50, திருவாடானை 51.20, தொண்டி 71.60, வட்டாணம் 6.60, தீா்த்ததாண்டதானம் 63.20, ஆா்.எஸ்.மங்கலம் 66, பரமக்குடி 52, முதுகுளத்தூா் 36, கமுதி 63.80, கடலாடி 15.80, வாலிநோக்கம் 24.20.
திருவாடானை: ஆா்.எஸ்.மங்கலம் அருகேயுள்ள கருங்களத்தூா் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பெய்த பலத்த மழையால் வயலிலிருந்த 6 மின் கம்பங்கள் சாய்ந்தன. இதுகுறித்து தகவலறிந்ததும் மின் வாரிய அலுவலா்கள் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று மின் கம்பங்களைச் சரி செய்தனா்.