வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை: மூன்றாவது நாளாக மீன் பிடிக்கச் செல்ல தடை
வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நீடிப்பதால் மூன்றாவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமையும் மீனவா்கள் மீன் பிடிக்கச் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது. இதனால் ரூ. 4 கோடிக்கு மீன் ஏற்றுமதி வா்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தொடா்ந்து நீடிப்பதால் வங்கக் கடலில் 45 முதல் 60 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக் கூடும் எனவும், மீன் பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம் எனவும் மீன் வளத் துறையினா் மீனவா்களுக்கு தடை விதித்தனா்.
இதனால், ராமேசுவரம், பாம்பன், மண்டபம், கீழக்கரை, ஏா்வாடி, தொண்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமாா் 1,800- க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் அந்தந்த துறைமுகங்களில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன.
மூன்றாவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமையும் இந்தத் தடை நீடித்ததால் ரூ. 4 கோடிக்கு மீன் ஏற்றுமதி வா்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டதாக மீனவா்கள் கவலை தெரிவித்தனா்.