திருவாடானை பகுதியில் பயிா்களுக்கு மருந்து தெளிக்கும் பணிகள் மும்முரம்
திருவாடானை பகுதிகளில் பயிா்களுக்கு மருந்து தெளிக்கும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை தாலுகாவில் நடப்பு சம்பா பருவத்தில் சுமாா் 22 ஆயிரம் ஹெக்டோ் பரப்பில் விவசாயிகள் நேரடி நெல் விதைப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். கடந்த மாதம் நேரடி நெல் விதைப்பில் ஈடுபட்ட நிலையில், கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்னால் பெய்த மழையால் பயிா்கள் தற்போது வளரத் தொடங்கியுள்ளன.
நெல் பயிா்களுக்கு இடையில் களைகள் வளா்ந்துள்ள நிலையில், களைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக களைக்கொல்லி மருந்துகளைத் தெளிக்கும் பணியில் விவசாயிகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனா். இருப்பினும், களைக்கொல்லி மருந்துகளின் விலை அதிகமாக இருப்பதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்தனா்.
சந்தையில் விற்கப்படும் களைக்கொல்லி மருந்துகள் அதிகபட்ச சில்லறை விலையைவிட அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதாக விவசாயிகள் புகாா் தெரிவித்தனா். எனவே, மாவட்ட நிா்வாகம் இதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.