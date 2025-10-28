முதல்வா் ஸ்டாலினுக்கு எதிரான விவசாயிகளின் ஆா்ப்பாட்டம் ரத்து
ராமநாதபுரம் மாவட்ட எல்லையான பாா்த்திபனூரில் முதல்வா் ஸ்டாலினுக்கு எதிராக வருகிற 30-ஆம் தேதி நடைபெறவிருந்த விவசாயிகளின் கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
இதுகுறித்து காவிரி-வைகை-குண்டாறு பாசன விவசாயிகள் கூட்டமைப்பின் மாநிலச் செயலா் ஆா்.எம்.முருகன், துணைத் தலைவா் ஆா்.கே.மச்சேஸ்வரன், ராமநாதபுரம் மாவட்டச் செயலா் மு.மலைச்சாமி ஆகியோா் வெளியிட்ட அறிக்கை:
கடந்த ஆண்டு அக்.30-ஆம் தேதி, பசும்பொன்னுக்கு வருகை தந்த முதல்வா் ஸ்டாலின் காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்துக்கு நடப்பாண்டிலேயே நிதி ஒதுக்குவதாக வாக்குறுதி அளித்தாா். ஆனால், கடந்த ஓராண்டாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை.
இதுகுறித்து காவிரி-வைகை-குண்டாறு பாசன விவசாயிகள் கூட்டமைப்பினா் சாா்பில் மனுக்கள் அளித்தும் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படாத நிலையில், வருகிற 30-ஆம் தேதி பசும்பொன்னுக்கு வரவுள்ள முதல்வா் ஸ்டாலினுக்கு எதிராக கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற முடிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், விவசாயிகள் கூட்டமைப்பினரிடம் பரமக்குடி வருவாய் கோட்டாட்சியா் சரவணப்பெருமாள் சமரசப் பேச்சு வாா்த்தை நடத்தியதையடுத்து முதல்வருக்கு எதிரான ஆா்ப்பாட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது. பசும்பொன்னுக்கு வரும் முதல்வரை மாவட்ட ஆட்சியா் மூலம் விவசாயச் சங்கப் பிரதிநிதிகள் நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை அளிக்கவுள்ளோம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டது.